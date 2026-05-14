Volete farmi perdere tempo? Perché mi escludete sempre? Smettetela per favore | la polemica di Zverev contro Tennis Channel

Alexander Zverev ha espresso il suo disappunto sui social, accusando Tennis Channel di escluderlo dai video e di far perdere tempo. La polemica nasce dopo la pubblicazione di un reel sulla pagina, seguita da oltre un milione di follower, che mostra vari tennisti coinvolti in alcuni giochi. Zverev ha commentato di essere stato escluso ogni volta che ha raggiunto risultati positivi, chiedendo di smettere con questa pratica. La discussione si è accesa sui social network, coinvolgendo anche altri utenti.

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“Perché ogni volta che riesco a fare qualcosa di giusto, mi escludete da tutti i video?”. Alexander Zverev furioso con Tennis Channel, pagina da oltre un milione di followers sul tennis che ha pubblicato un reel con dei “ giochini ” a cui si sono sottoposti diversi tennisti. Nel video si vedono Tommy Paul, Iva Jovic, Ben Shelton, Mirra Andreeva, Casper Ruud, Learner Tien, Felix Auger Aliassime e altri. L’obiettivo della challenge nel video in questione è scrivere correttamente su una lavagnetta dei numeri in romano. Zverev si vede solo per una frazione di secondo all’inizio, poi non più. Motivo per cui il tedesco ha commentato sotto il post in questione, parecchio infastidito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Volete farmi perdere tempo? Perché mi escludete sempre? Smettetela, per favore”: la polemica di Zverev contro “Tennis Channel” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cantiamo assieme “L’amore non mi basta” di Emma Sullo stesso argomento Zverev attacca tutti dopo Internazionali: “Volete farmi perdere tempo?”(Adnkronos) – Alexander Zverev 'rosica' agli Internazionali d'Italia 2026, ma questa volta il campo non c'entra. Zverev attacca tennis channel dopo un video a Roma: “So bene che ci sono giocatori che odiate”Alexander Zverev non ha gradito quanto fatto da Tennis Channel che in un video-challenge non gli ha riservato molto spazio. Argomenti più discussi: Zverev attacca tutti dopo Internazionali: Volete farmi perdere tempo?; Zverev attacca tutti dopo Internazionali: Volete farmi perdere tempo?; Made in Italy: Benzi, 'Oro Saiwa rappresenta un modello di filiera e identità del territorio' -. Zverev attacca tutti dopo Internazionali: Volete farmi perdere tempo?(Adnkronos) – Alexander Zverev ‘rosica’ agli Internazionali d’Italia 2026, ma questa volta il campo non c’entra. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista tedesco si è lamentato sotto un reel pubblicato su ... touchpoint.news