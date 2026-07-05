I legali di Trump hanno richiesto più tempo per versare i cinque milioni di dollari stabiliti in sede civile a favore dell’editorialista. La richiesta arriva pochi giorni dopo il rifiuto della Corte Suprema di esaminare il ricorso. La somma è legata a una causa civile in cui l’ex presidente è stato condannato. La decisione di concedere ulteriore tempo non è ancora stata presa.

I legali di Donald Trump hanno chiesto più tempo per pagare i cinque milioni di dollari stabiliti in sede civile a favore dell’editorialista E. Jean Carroll nel 2023, pochi giorni dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare il ricorso. Secondo il tycoon e il suo team, poiché il precedente avvocato, Justin Smith, ha assunto l’incarico di giudice federale il mese scorso (nomina proposta dallo stesso presidente), il nuovo legale, Josh Halpern, necessiterebbe di più tempo «per acquisire piena familiarità con i fatti e le circostanze procedurali» della causa. Una giuria ha riconosciuto a Carroll un risarcimento danni dopo aver stabilito che Trump ha abusato sessualmente di lei nel 1996 e l’ha successivamente diffamata, in seguito alla denuncia pubblica dell’aggressione avvenuta nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump VS E. Jean Carroll: il presidente ha chiesto più tempo per versare i cinque milioni di dollari a favore dell’editorialista da lui abusata

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