LIVE Norvegia-Inghilterra le ufficiali | Solbakken con Sorloth Saka in panchina | c' è Madueke

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La formazione della Norvegia include Solbakken e Sorloth, mentre l'Inghilterra schiera Madueke in panchina e Saka titolare. La partita si gioca a Miami, dove il primo pallone è della Norvegia. Prima del calcio d'inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di un giocatore sudafricano deceduto a 25 anni. La formazione inglese vede Pickford tra i pali, con Konsa, Stones, Guéhi e Nico O’Reilly in difesa, e Elliot Anderson e D. a centrocampo.

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Tutto pronto a Miami: il primo pallone del match è della Norvegia Un minuto di silenzio in memoria del giocatore sudafricano Adams, scomparso nelle scorse ore a 25 anni (4-2-3-1) Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, D. Rice; Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Kane. All. Tuchel (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Braut Haaland. All. Solbakken (4-2-3-1) Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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