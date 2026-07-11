LIVE Norvegia-Inghilterra le ufficiali | Solbakken con Sorloth Saka in panchina | c' è Madueke

Notizia in breve

La formazione della Norvegia include Solbakken e Sorloth, mentre l'Inghilterra schiera Madueke in panchina e Saka titolare. La partita si gioca a Miami, dove il primo pallone è della Norvegia. Prima del calcio d'inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di un giocatore sudafricano deceduto a 25 anni. La formazione inglese vede Pickford tra i pali, con Konsa, Stones, Guéhi e Nico O’Reilly in difesa, e Elliot Anderson e D. a centrocampo.