Perché gli abbinamenti high-low sono il trend più interessante della cucina contemporanea

Negli ultimi tempi, si registra un aumento di piatti che combinano ingredienti di alta qualità con elementi di consumo quotidiano. È così che il caviale, tradizionalmente riservato a contesti di lusso, si trova ora sopra un sacchetto di patatine, creando un abbinamento inaspettato. Questa tendenza si manifesta anche in moda, dove accessori di alta gamma vengono abbinati a capi casual. La sperimentazione tra elementi di diverso livello si diffonde nel panorama culinario e non solo.

Il lusso non è più quello di una volta. Vale per la moda, dove un Rolex si porta con una T-shirt bianca e un paio di adidas Samba, e vale anche per il cibo, dove il caviale ha smesso di frequentare solo ostriche e champagne per finire sopra un sacchetto di patatine. In entrambi i casi la regola è la stessa: il piacere nasce dal mettere insieme ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere a mondi inconciliabili. Caviale sulle patatine fritte, chicken nuggets accompagnati da champagne, Martini ghiacciato e una ciotola di chips. Se fino a qualche anno fa questi abbinamenti sarebbero sembrati quasi una provocazione, oggi sono diventati il simbolo di un nuovo modo di intendere il piacere a tavola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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The ONLY Shoe Trends Worth Buying (Youll Wear Them for Years)

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