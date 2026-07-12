Gli abbinamenti high-low sono il trend più interessante del cibo

Da gqitalia.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sacchetto di patatine è stato trovato con sopra una fetta di caviale, segnalando un nuovo modo di abbinare cibo di lusso e comune. Il trend high-low si estende anche alla gastronomia, dove i prodotti pregiati vengono accostati a snack quotidiani. Questa tendenza si nota sempre di più tra i giovani consumatori, che combinano alimenti di alta qualità con cibi semplici senza distinzione di status.

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Il lusso non è più quello di una volta. Vale per la moda, dove un Rolex si porta con una T-shirt bianca e un paio di adidas Samba, e vale anche per il cibo, dove il caviale ha smesso di frequentare solo ostriche e champagne per finire sopra un sacchetto di patatine. In entrambi i casi la regola è la stessa: il piacere nasce dal mettere insieme ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere a mondi inconciliabili. Caviale sulle patatine fritte, chicken nuggets accompagnati da champagne, Martini ghiacciato e una ciotola di chips. Se fino a qualche anno fa questi abbinamenti sarebbero sembrati quasi una provocazione, oggi sono diventati il simbolo di un nuovo modo di intendere il piacere a tavola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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