Gli abbinamenti high-low sono il trend culinario più interessante del momento
Il trend culinario del momento combina ingredienti di alta gamma con prodotti più semplici, come il caviale servito su patatine. Questo stile, chiamato high-low, mescola lusso e quotidianità, riflettendo un cambiamento nelle abitudini di consumo. La moda di abbinarlo anche nel cibo si diffonde, abbandonando l’idea di esclusività tradizionale.
Il lusso non è più quello di una volta. Vale per la moda, dove un Rolex si porta con una T-shirt bianca e un paio di adidas Samba, e vale anche per il cibo, dove il caviale ha smesso di frequentare solo ostriche e champagne per finire sopra un sacchetto di patatine. In entrambi i casi la regola è la stessa: il piacere nasce dal mettere insieme ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava appartenere a mondi inconciliabili. Caviale sulle patatine fritte, chicken nuggets accompagnati da champagne, Martini ghiacciato e una ciotola di chips. Se fino a qualche anno fa questi abbinamenti sarebbero sembrati quasi una provocazione, oggi sono diventati il simbolo di un nuovo modo di intendere il piacere a tavola. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
The 90s Are BACK: Fashion Trends Returning in 2026 | Mia Moda
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