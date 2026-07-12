La tappa di oggi del Tour de France è stata modificata a causa delle temperature elevate. Il percorso originale è stato cambiato, riducendo alcune salite e allungando le zone pianeggianti. I ciclisti stanno affrontando condizioni di caldo intenso, che richiedono frequenti soste per idratarsi e rinfrescarsi. Le nuove disposizioni sono state adottate per garantire la sicurezza dei corridori e adattarsi alle temperature elevate.

Il caldo torrido sta avendo un impatto rilevante sull’andamento del Tour de France. I corridori, giorno dopo giorno, sono infatti costretti ad affrontare le singole frazioni in condizioni non semplici e devono sistematicamente idratarsi e bagnarsi per evitare complicazioni. Le previsioni meteo, è stata diramata l’allerta rossa per ondata di calore da Météo-France, hanno indotto gli organizzatori a modificare il percorso della nona tappa, Malemort-Ussel e a ridurne il chilometraggio da 185,5 a 155,5 chilometri con la partenza spostata a Lanteuil. L’organizzazione ha spiegato così la scelta di modificare il tracciato originario: “ Questa scelta si rende necessaria a causa delle eccezionali condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stata modificata la tappa di oggi del Tour de France e com’è cambiato il percorso

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