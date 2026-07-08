Il Tour de France 2026 ha raggiunto la quinta tappa, prevista per mercoledì 8 luglio. Il percorso di questa frazione è stato disegnato per favorire i velocisti, dopo le prime tappe caratterizzate da salite e frazioni più impegnative. La gara si svolge in un percorso pianeggiante, rendendo più probabili gli sprint finali. È possibile seguire la tappa attraverso le trasmissioni televisive e le piattaforme online dedicate.

Il Tour de France di quest’anno è già arrivato alla sua quinta tappa: il percorso favorisce i velocisti. Dove vedere la gara di oggi Dopo le frazioni mosse e le prime salite di questo Tour de France 2026, la quinta tappa odierna, mercoledì 8 luglio, offre finalmente un palcoscenico ideale per gli sprinter. La Lannemezan-Pau, 158,3 chilometri, è infatti un percorso quasi completamente pianeggiante, pensato per regalare la prima vera gioia ai velocisti del gruppo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, la tappa di oggi 8 luglio: percorso, favoriti e dove vederla

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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