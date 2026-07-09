Nella sesta tappa del Tour de France 2026, prevista per giovedì, la corsa si svolgerà sul Passo del Tourmalet. La tappa di oggi ha visto la prima vittoria di gruppo, con Olav Kooij che ha battuto Max Kanter e Tim Merlier. La giornata ha anche segnato il passaggio a un nuovo giorno di gara, mentre l’attenzione si concentra sull’ascensione al famoso passo alpino, una delle tappe più attese della corsa.

Pau, 8 luglio 2026 – Nel giorno in cui c’è stata la prima volata di gruppo nella quinta tappa, con vittoria di Olav Kooij su Max Kanter e Tim Merlier, l’attenzione di tutti è già rivolta alla sesta frazione in programma giovedì, quando la Grand Boucle scalerà il Tourmalet. E’ già aria di Pirenei, con una delle salite più famose della storia del Tour de France. I big ci arrivano con la classifica invariata rispetto a ieri. Pogacar ha ceduto la gialla nella quarta tappa e oggi viaggia con 7’53” di ritardo da Traeen ed è a pari merito con Vingegaard, mentre Evenepoel è distante 8’16”, di poco avanti a Del Toro, Ayuso, Seixas e Lipowitz, ovvero i più accreditati nella lotta al podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, la tappa di oggi sale sul Tourmalet: percorso, favoriti e orari tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, tappa di oggi Pau-Gavarnie-Gèdre: orari, tv, favoriti. Sarà Pogacar-Vingegaard sul Tourmalet!Oggi si corre la sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, una delle tappe più attese della prima parte della corsa.

Tour de France 2026, tappa di oggi Pau-Gavarnie-Gèdre: orari, tv, favoriti. C’è il leggendario Tourmalet, duello Pogacar-VingegaardLa sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, si svolge oggi, con arrivo ai Pirenei e il passaggio sul leggendario Tourmalet.

Temi più discussi: Tour de France 2026, Pedersen vince la 4^ tappa, Traen in maglia gialla; Tour de France, oggi la quinta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tutti gli arrivi in salita: ecco dove si deciderà il Tour de France 2026; Tour de France 2026 - 4a tappa | Carcassonne - Foix: Highlights - Video.

Al Tour non ci si riposa un momento! Non perderti la Tappa 6, in diretta a partire dalle 12:15 e interagisci con i commentatori live! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFra - X x.com

Gioco di pronostici sul Tour de France 2026 reddit

Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)Il Tour de France 2026 torna protagonista con la sesta tappa. Oggi, giovedì 9 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Pau e arriva a Gavarnie-Gedre - in diretta tv, in chiar ... adnkronos.com

Tour de France 2026, 6^ tappa da Pau a Gavarnie-Gédre: il percorsoProsegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la sesta tappa, da Pau a Gavarnie-Gédre, frazione di alta montagna sui Pirenei lunga 18 ... tg24.sky.it