A Wimbledon si gioca ancora in “Total White” secondo le regole del torneo, che richiedono ai tennisti di indossare abiti completamente bianchi. Durante una partita, un arbitro ha fermato un giocatore perché il suo pantaloncino presentava una riga colorata, non conforme alle norme. Questa regola, applicata rigidamente, risale a tradizioni storiche e si mantiene ancora oggi, con controlli sulla vestimenta prima e durante le partite.

Immaginate di essere uno dei tennisti più forti del pianeta, avete sudato sette camicie per arrivare sul campo centrale di Wimbledon e, proprio mentre state per servire, un arbitro vi ferma perché il vostro pantaloncino ha una riga colorata di troppo. No, non si tratta di un’esagerazione, ma della rigida realtà del torneo di tennis più antico e famoso del mondo: Wimbledon. Mentre gli altri tornei del Grande Slam sono diventati nel tempo delle vere e proprie sfilate di moda, Wimbledon si aggrappa ancora al Total White. Ma da dove nasce questa ossessione per il bianco e quali sono i limiti di questo regolamento? Il Total White a Wimbledon è una filosofia di vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Perché a Wimbledon si gioca in “Total White”? Dalla tradizione alle regole più stringenti

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