Vincent Kompany, ex capitano del Manchester City e attuale allenatore del Bayern Monaco, si distingue anche per il suo stile. Recentemente è stato fotografato in total white, attirando l’attenzione per la sua eleganza. La sua presenza in Bundesliga ha fatto parlare non solo delle sue doti tecniche, ma anche del modo in cui si presenta. La sua immagine ha suscitato curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Vincent Kompany, ex capitano del Manchester City e attuale allenatore del Bayern Monaco, è una di quelle personalità del calcio che vanno ben oltre il proprio ruolo sportivo. Ci sono allenatori di calcio che indossano il completo. e poi c’è Vincent Kompany. Nato nel 1986 a Uccle, vicino a Bruxelles, Kompany ha origini belgo-congolesi e si è affermato presto come uno dei difensori più carismatici della propria generazione. Passando per l’Anderlecht e l’Amburgo, il suo percorso lo ha portato a Manchester, dove è rimasto una figura di spicco per oltre un decennio, vincendo diversi titoli della Premier League. A differenza dei suoi predecessori sulla panchina del Bayern (Guardiola, Ancelotti e Heynckes) che puntavano su smoking classici o abiti del club su misura, il belga ha riscritto le regole del gioco.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vincent Kompany in total white è l'allenatore più elegante della Bundesliga

Notizie correlate

Vincent Kompany è una forza della natura, proprio come il suo orologio preferitoVincent Kompany, ex capitano del Belgio e del Manchester City, ha avuto una carriera da grande giocatore e quella da allenatore si sta rivelando...

Vincent Kompany non si separa mai suo cappellino Y-3All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Vincent Kompany è una forza della natura, proprio come il suo orologio preferito; Psg-Bayern Monaco, Kompany: Rigore? Non c'era. Una tortura stare sugli spalti; Vincent Kompany on Bayern's 5-4 loss to PSG: We could have scored two or three more goals; Le pagelle del weekend estero: Kompany 8, ribalta il Bayern e rimonta 4 gol. Mbappé 5: pensa solo a sé stesso.

L'allenatore del Bayern Vincent Kompany ha portato l'estetica da coach americano nel calcio europeoIn Champions League ne sono rimaste solo otto: da adesso in poi si fa tremendamente sul serio. L'unica italiana superstite, l'Inter, se la vedrà con il Bayern Monaco: avversario che riporta alla mente ... gqitalia.it

Bayern in semifinale, papà Kompany: C'erano dubbi su Vincent. Può vincere la ChampionsVincent Kompany ha plasmato completamente il Bayern Monaco, a sua immagine e somiglianza sin dal suo arrivo nell'estate del 2024. La scorsa stagione, al primo colpo sulla panchina dei Die Roten, una ... msn.com

Vincent Kompany è una forza della natura, proprio come il suo orologio preferito - facebook.com facebook