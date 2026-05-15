Palestre comunali via libera alle concessioni Regole stringenti su gestione e responsabilità

Il Comune di Marcianise ha pubblicato un avviso pubblico per affidare in uso annuale gli impianti sportivi comunali per la stagione 2026-2027. La decisione si basa sul regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel 2010, che stabilisce le modalità di gestione e le responsabilità legate alle palestre comunali. Le concessioni sono aperte a soggetti interessati a utilizzare gli impianti per un anno, nel rispetto delle regole stabilite dall’amministrazione locale.

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