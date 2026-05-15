Palestre comunali via libera alle concessioni Regole stringenti su gestione e responsabilità
Il Comune di Marcianise ha pubblicato un avviso pubblico per affidare in uso annuale gli impianti sportivi comunali per la stagione 2026-2027. La decisione si basa sul regolamento approvato dal Consiglio Comunale nel 2010, che stabilisce le modalità di gestione e le responsabilità legate alle palestre comunali. Le concessioni sono aperte a soggetti interessati a utilizzare gli impianti per un anno, nel rispetto delle regole stabilite dall’amministrazione locale.
Il Comune di Marcianise ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione in uso annuale degli impianti sportivi comunali per la stagione 2026-2027, in attuazione del regolamento vigente approvato dal Consiglio Comunale nel 2010.L’avviso, firmato dal Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Sullo stesso argomento
Balneari a Fiumicino, via libera alle concessioni: l’Amministrazione chiude i sospesiFiumicino, 26 aprile 2026 – La gestione del litorale di Fiumicino si avvia verso una svolta decisiva.
Palestre comunali, approvato l’emendamento di Cesena Siamo Noi: "Più valore alle attività per persone con disabilità"Cesena Siamo Noi esprime soddisfazione per l’approvazione di entrambi gli emendamenti presentati al nuovo regolamento comunale per la concessione in...
Regione Liguria definisce le regole per le Palestre della Salute: via libera alle strutture dedicate a prevenzione e attività fisica adattata x.com
Via libera alla certificazione per le palestre della salute La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che disciplina il percorso per il conseguimento della certificazione di palestre della salute. Il provved facebook
Serve un profondo restyling alla palestra, parte la caccia ai fondiVOLTERRA Il Comune di Volterra ha deciso di puntare sulla riqualificazione delle proprie strutture scolastiche, dando il via libera a ... lanazione.it
Via libera al restyling della palestra di via vecchia VastatoUn investimento da 125 mila euro per restituire alla città un impianto sportivo moderno e soprattutto sicuro. E’ quanto ha deliberato la giunta Gandolfo per il restyling della palestra comunale di via ... liguriasport.com