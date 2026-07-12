Chi non salta è un inglese | l’Argentina accende la sfida la prima volta di Messi sulle orme di Maradona VIDEO

Da notizieaudaci.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria contro la Svizzera, i giocatori dell’Argentina hanno cantato un coro rivolto all’Inghilterra, con il motto “Chi non salta è un inglese”. La partita di semifinale del Mondiale 2026 tra le due squadre non è ancora iniziata, ma il confronto tra le nazionali ha già acceso le tensioni. La sfida tra Argentina e Inghilterra rappresenta un momento di attesa prima dell’inizio ufficiale del match.

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Dopo la vittoria sulla Svizzera, i giocatori dell’Albiceleste hanno festeggiato con un coro rivolto all’Inghilterra. La semifinale del Mondiale 2026 deve ancora cominciare, ma Argentina-Inghilterra è già entrata nel vivo. Al termine della sofferta vittoria contro la Svizzera, conquistata ai tempi supplementari, i giocatori dell’Albiceleste hanno trasformato lo spogliatoio in una festa, intonando insieme ai tifosi il coro «Chi non salta è un inglese», un messaggio che ha immediatamente acceso il clima in vista della sfida di mercoledì. L’Argentina ha conquistato il pass per le semifinali battendo la Svizzera 3-1 dopo i tempi supplementari, grazie alle reti di Julián Álvarez e Lautaro Martínez, dopo una partita combattuta fino agli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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