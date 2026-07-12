Da giovedì è entrato in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Questa misura si aggiunge all'obbligo di possedere un taghino, già in vigore dal 16 marzo. Le autorità locali hanno precisato che i veicoli devono essere assicurati per coprire eventuali danni a terzi durante l'uso. La normativa riguarda tutti i monopattini in circolazione e prevede sanzioni per chi non si conforma alle nuove disposizioni.

Milanesi attenzione, dopo l'obbligo di taghino per i monopattini, adesso entra in vigore anche l'obbligo di assicurazione. Rispetto alla data del 16 maggio in cui è scattato, cibn seguito al nuovo Codice della Strada, l'obbligo del targhino (il casco invece è obbligatorio dal 2024) la nuova scadenza è stata fatta slittare a luglio appunto per consentire alle compagnie di assicurazioni di mettere a punto un prodotto specifico. Il tempo stringe e da giovedì scatta l'obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile (Rca) per i monopattini elettrici. Con 33.316 contrassegni registrati, Milano detiene il primato italiano per numero di monopattini circolanti, pari a un quarto di quelli registrati in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per i monopattini da giovedì l'obbligo di assicurazione

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Monopattini, slitta di 2 mesi lobbligo di assicurazione

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