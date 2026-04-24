Slitta l’obbligo di assicurazione per i monopattini Si temono rincari

L’obbligo di assicurazione per i monopattini è stato posticipato di due mesi e entrerà in vigore a metà luglio. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, sospendendo temporaneamente l’applicazione della norma. La misura riguardava la copertura assicurativa richiesta per chi utilizza questo tipo di veicolo, con l’obiettivo di tutelare sia gli utenti sia i pedoni. La proroga ha suscitato preoccupazioni riguardo possibili aumenti di costi.

L’assicurazione obbligatoria per i monopattini è stata rinviata di due mesi. La norma dunque entrerà in vigore a metà luglio. Perplessi i consumatori. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Slitta l’obbligo di assicurazione per i monopattini. Si temono rincari Slitta l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Si temono rincari Notizie correlate Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc per i monopattiniLe direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monopattini, l'obbligo di assicurazione RC slitta al 16 luglio. Ma dal 17 maggio serve il targhino; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio; Nuovo calendario per la sicurezza dei monopattini: slitta l'obbligo assicurativo, confermata la targa; Slitta l'obbligo di assicurazione per i monopattini, si temono rincari. Monopattini elettrici, slitta l’obbligo di assicurazione (ma resta quello della targa)L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici slitta al 16 luglio. La decisione è stata comunicata dal ministero delle Imprese e del made in Italy e da quello delle Infrastrutture e dei trasp ... iodonna.it Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapere ... tg24.sky.it Monopattini, slitta l'obbligo di assicurazione RC ma resta quello per le targhe - facebook.com facebook Monopattini, slitta l'obbligo di assicurazione RC ma resta quello per le targhe x.com