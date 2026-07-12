Da 30 anni, una famiglia svizzera trascorre le vacanze estive ad Alassio, città della riviera ligure. Il Comune ha deciso di riconoscere questa costanza con un premio ufficiale. La famiglia ha soggiornato nella stessa località ogni anno senza interruzioni, confermando una fedeltà turistica trentennale. La cerimonia di consegna si è svolta in presenza di rappresentanti comunali e familiari.

Per 30 anni una famiglia svizzera ha scelto come luogo in cui trascorrere le vacanze estive sempre la stessa città: Alassio, perla del ponente ligure. Così, il Comune ha deciso di premiarla per "fedeltà turistica". Il sindaco Marco Melgrati ha ricevuto madre, padre e figlia al palazzo comunale., La "Città del Muretto" ha fatto breccia nel cuore della famiglia svizzera Rudaz, tanto che il Comune ha deciso di attribuirle un riconoscimento alla fedeltà turistica. Originaria di Chalais, nel Canton Vallese, da oramai trenta anni consecutivi sceglie Alassio come meta delle proprie vacanze italiane. Nel palazzo comunale, con i coniugi Stéphane e Jacqueline Rudaz e la figlia Johanna Stucky-Rudaz, era presente anche il marito Maël Stucky, che condivide con lei il legame con Alassio e la scelta della città come luogo di vacanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Per 30 anni sceglie Alassio per le vacanze estive: il Comune premia una famiglia svizzera

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