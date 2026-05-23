Vacanze estive più brevi e scuola fino a 18 anni senza scelte precoci le proposte del demografo Billari per non sprecare i pochi giovani italiani

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025, il numero di nascite in Italia dovrebbe raggiungere i 355 mila, un minimo storico. La crisi demografica si riflette anche in un tasso di fecondità di 1,14 figli per donna. Tra le proposte avanzate ci sono vacanze estive più brevi e la possibilità di frequentare la scuola fino a 18 anni senza scelte precoci, con l’obiettivo di valorizzare i giovani.

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Il dato è ormai una litania funebre: 355 mila nati nel 2025, il minimo storico. L’Italia sprofonda in una crisi demografica che sembra inarrestabile, con un tasso di fecondità di 1,14 figli per donna. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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