Un cantante italiano di 86 anni è morto ieri. È noto per aver partecipato a Sanremo dopo aver subito un’ischemia. La Treccani lo definisce “senatore evergreen della canzone italiana”. La sua carriera è durata decenni e ha lasciato un segno nel panorama musicale nazionale. Il manager ha confermato la partecipazione a diversi festival e concerti anche dopo il problema di salute. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente oggi.

Roma, 12 luglio 2026 – “Peppino di Capri, il senatore evergreen della canzone italiana ”. È la definizione dell’autorevole Enciclopedia Treccani della Musica Contemporanea sull’artista napoletano scomparso ieri a 86 anni. Una perdita per il mondo musicale, ma non solo. Giuseppe Faiella – questo il nome registrato all’anagrafe di Capri – è stato “l’ anello di congiunzione nel rinnovamento della canzone napoletana tra Renato Carosone e Pino Daniele, capace di attraversare i decenni le mode, gli stili, i gusti e i pubblici”, scrive la Treccani. Con 35 milioni di dischi venduti, una discografia infinita e lo sguardo sempre rivolto alle novità... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Peppino di Capri, senatore evergreen della canzone italiana”. Il tributo della Treccani e il racconto del manager: “Cantò a Sanremo dopo l’ischemia”

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