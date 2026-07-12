Peppino di Capri l' highlander della canzone con il dono raro dell’orecchio assoluto

Da napoli.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Peppino di Capri, noto cantante italiano, possedeva l’orecchio assoluto, una capacità rara che permette di riconoscere ogni nota senza errori. Tra i pochi italiani con questa dote, accanto a lui ci sono stati artisti come Frida Bollani e Gigi D’Alessio. Tuttavia, non sarà questa abilità a definire il suo lascito musicale, ma le sue interpretazioni e canzoni che restano nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Era uno dei rarissimi musicisti italiani a possedere l’orecchio assoluto (gli altri sono a mia memoria Frida Bollani e Gigi D’Alessio): ma non sarà grazie a questo dono divino (è la capacità di riconoscere all’ascolto qualsiasi nota) che Peppino di Capri resterà per sempre nel nostro cuore. Perché Peppino, che se ne è andato ieri a 86 anni dopo una lunga malattia che non gli ha impedito di deliziarci fino a poco tempo fa con le sue canzoni, è stato davvero la colonna sonora di noi Napoletani (ma anche di tantissimi italiani, oso sperare): lui c’era già durante la guerra, nel 1943, a quattro anni (anche se non si chiamava ancora Peppino di Capri, ma solo Giuseppe Faiella) quando suonava il pianoforte per le truppe alleate sulla natìa Isola Azzurra. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

peppino di capri l highlander della canzone con il dono raro dell8217orecchio assoluto
© Napoli.corriere.it - Peppino di Capri, l'highlander della canzone con il dono (raro) dell’orecchio assoluto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Peppino Di Capri morto, il ministro Mazzi: “Dedicheremo a lui il cammino per il riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità”Il ministro del Turismo ha annunciato che dedicherà un percorso per riconoscere la canzone napoletana come patrimonio dell’umanità, dopo la morte di...

È morto Peppino Di Capri, addio a uno degli artisti più popolari della canzone italianaPeppino Di Capri è morto oggi all’età di 87 anni nella sua casa sull’isola, dove si trovava per una lunga malattia.

Temi più discussi: Peppino di Capri, l'ultima esibizione pubblica alla Certosa di S. Giacomo; Peppino di Capri, l’addio sui social di amici, colleghi e istituzioni. FOTO; Peppino Di Capri, l'ultima esibizione pubblica prima di morire alla Certosa di San Giacomo - IL VIDEO; È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento.

peppino di capri peppino di capri lPeppino di Capri, la diretta: oggi la camera ardente e i funerali in piazzettaL'ultimo saluto domani, a pochi passi dalla sua piazzetta dove nel dopoguerra tutto era cominciato e un bambino di quattro anni incantava i soldati americani esibendosi al pianoforte: ... ilmattino.it

peppino di capri peppino di capri lDomenica alle 17 i funerali di Peppino di Capri. Il figlio: Ora sogna in eternoDalle 13 sarà allestita la camera ardente, poi le esequie nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta. Proclamato il lutto cittadino ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web