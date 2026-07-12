Peppino di Capri, noto cantante italiano, possedeva l’orecchio assoluto, una capacità rara che permette di riconoscere ogni nota senza errori. Tra i pochi italiani con questa dote, accanto a lui ci sono stati artisti come Frida Bollani e Gigi D’Alessio. Tuttavia, non sarà questa abilità a definire il suo lascito musicale, ma le sue interpretazioni e canzoni che restano nel tempo.

Era uno dei rarissimi musicisti italiani a possedere l’orecchio assoluto (gli altri sono a mia memoria Frida Bollani e Gigi D’Alessio): ma non sarà grazie a questo dono divino (è la capacità di riconoscere all’ascolto qualsiasi nota) che Peppino di Capri resterà per sempre nel nostro cuore. Perché Peppino, che se ne è andato ieri a 86 anni dopo una lunga malattia che non gli ha impedito di deliziarci fino a poco tempo fa con le sue canzoni, è stato davvero la colonna sonora di noi Napoletani (ma anche di tantissimi italiani, oso sperare): lui c’era già durante la guerra, nel 1943, a quattro anni (anche se non si chiamava ancora Peppino di Capri, ma solo Giuseppe Faiella) quando suonava il pianoforte per le truppe alleate sulla natìa Isola Azzurra. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Peppino di Capri, l'highlander della canzone con il dono (raro) dell’orecchio assoluto

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