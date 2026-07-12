Peppino di Capri l' highlander della canzone con il dono raro dell’orecchio assoluto
Peppino di Capri, noto cantante italiano, possedeva l’orecchio assoluto, una capacità rara che permette di riconoscere ogni nota senza errori. Tra i pochi italiani con questa dote, accanto a lui ci sono stati artisti come Frida Bollani e Gigi D’Alessio. Tuttavia, non sarà questa abilità a definire il suo lascito musicale, ma le sue interpretazioni e canzoni che restano nel tempo.
Era uno dei rarissimi musicisti italiani a possedere l’orecchio assoluto (gli altri sono a mia memoria Frida Bollani e Gigi D’Alessio): ma non sarà grazie a questo dono divino (è la capacità di riconoscere all’ascolto qualsiasi nota) che Peppino di Capri resterà per sempre nel nostro cuore. Perché Peppino, che se ne è andato ieri a 86 anni dopo una lunga malattia che non gli ha impedito di deliziarci fino a poco tempo fa con le sue canzoni, è stato davvero la colonna sonora di noi Napoletani (ma anche di tantissimi italiani, oso sperare): lui c’era già durante la guerra, nel 1943, a quattro anni (anche se non si chiamava ancora Peppino di Capri, ma solo Giuseppe Faiella) quando suonava il pianoforte per le truppe alleate sulla natìa Isola Azzurra. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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