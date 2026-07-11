È morto Peppino Di Capri addio a uno degli artisti più popolari della canzone italiana

Peppino Di Capri è morto oggi all’età di 87 anni nella sua casa sull’isola, dove si trovava per una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dai familiari. Il cantante, tra i più noti della musica italiana, ha trascorso gli ultimi anni nella sua residenza, circondato dalla famiglia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra fan e colleghi.

Lutto nel mondo della musica italiana. Peppino Di Capri è morto oggi all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Il cantante si è spento nella sua amata isola, a Villa Castiglione. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Con la sua morte se ne va uno degli artisti più popolari della canzone italiana, protagonista di una carriera che ha attraversato decenni. Peppino Di Capri lascia il figlio Nico, nato dal primo matrimonio, e gli altri due figli, Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Aveva 87 anniPeppino di Capri, cantante e icona della musica italiana, è deceduto questa mattina a villa Castiglione, sull’isola di residenza.

Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganzaPeppino Di Capri è morto a 87 anni nella sua villa Castiglione, sull'isola di residenza.

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È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria x.com

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