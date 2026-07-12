peppino di capri sal da vinci ringrazia il maestro

Sal Da Vinci ha scritto una lettera per ricordare Peppino Di Capri, morto all’età di 86 anni. La scomparsa del cantautore napoletano rappresenta una perdita significativa nel panorama musicale locale. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia e alla comunità musicale. Di Capri era noto per aver contribuito alla musica napoletana con una carriera lunga e influente.

La perdita di Peppino Di Capri segna un lutto profondo soprattutto tra i musicisti napoletani. Sal Da Vinci gli ha scritto una lettera per commemorarlo Si è spento all’età di 86 anniPeppino Di Capri. Il cantante ha dato vita ad un cambiamento all’interno della musica neomelodica esono molti i personaggi dello spettacolo in queste ore lo stanno piangendo.La perdita di Di Capri arriva come un fulmine a ciel serenoe oggi alle 17, nella piazza della sua amata isola si terrà l’ultimo saluto. Sal Da Vinci, che al momento è uno dei cantanti neomelodici più apprezzati in Italia, ha deciso di scrivergli una lettera tramite il quotidianoRepubblica. Il suo ricordo è intimo e personale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Peppino di Capri (Italy 1991) has passed away reddit

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