Peppino di Capri | addio al grande maestro della musica italiana si è spento a 87 anni

È morto a 87 anni il cantante e pianista napoletano, noto per aver vinto due volte il Festival di Sanremo. La sua scomparsa ha suscitato dolore nel mondo della musica italiana, che perde uno dei suoi interpreti più riconoscibili e apprezzati. La sua carriera ha attraversato decenni, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale nazionale. La notizia viene comunicata senza ulteriori commenti o approfondimenti.

Peppino di Capri: addio all’indimenticabile cantante e pianista napoletano, scomparso a 87 anni. Vinse due volte il Festival di Sanremo. Il mondo della cultura e della canzone italiana piange la scomparsa di uno dei suoi interpreti più raffinati e iconici. Questa mattina si è spento a 87 anni, nella sua amatissima isola natale, il maestro Peppino di Capri. Il celebre pianista e cantautore è deceduto a seguito di un lungo periodo di malattia, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi tre figli: Nico, nato dal suo primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, avuti dal legame con la storica consorte Giuliana Gagliardi. Con la sua scomparsa cala il sipario sulla parabola terrena di un artista che ha saputo fondere la melodia classica napoletana con le sonorità moderne del pop e del rock and roll. 🔗 Leggi su 2anews.it

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