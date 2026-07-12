Sal Da Vinci | Peppino Di Capri ci ha insegnato a rinnovare la tradizione
Sal Da Vinci ha ricordato il cantautore scomparso ieri, sottolineando il suo rapporto con lui. Ha detto di aver inciso il primo album nel suo studio di registrazione. La dichiarazione si riferisce a un rapporto professionale e personale durato nel tempo. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali collaborazioni o dettagli sulla loro relazione.
Il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo ricorda il suo legame con il musicista scomparso ieri. “Ho inciso il mio primo album nel suo studio di registrazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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