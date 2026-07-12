Capri, 12 luglio 2026 – È il giorno dell' addio a Peppino di Capri, morto ieri all’età di 86 anni. Oggi pomeriggio, alle 17, si terranno i funerali dell'artista che anche l'Enciclopedia Treccani ha deciso di omaggiare definendolo "il senatore evergreen della canzone italiana". Il suo feretro è arrivato in tarda mattinata in Piazzetta accolto dagli applausi di tanti turisti e cittadini mentre alcuni altoparlanti hanno diffuso, a volume moderato, i suoi successi. La salma è stata poi trasferita nella camera ardente, in attesa delle esequie. https:www.quotidiano.netvideomagazinepeppino-di-capri-la-camera-ardente-aperta-nella-sua-amata-isola-l5pdgr3t Il sindaco: "Ha veramente onorato l’anima di Capri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I funerali di Peppino di Capri in diretta tv: l’addio nella sua amata isola

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Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist - Notizie reddit

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