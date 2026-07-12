Oggi si sono svolti i funerali di Peppino Di Capri, morto all’età di 86 anni. La cerimonia si è tenuta a Capri, dove erano presenti molti residenti e turisti. Un sacerdote ha ricordato che l’artista ha continuato a coltivare la passione per la musica fino alla fine. La salma è stata accompagnata da un’ultima cerimonia semplice e raccolta.

Oggi i funerali di Peppino Di Capri. Il leggendario artista del twist ci ha lasciato a 86 anni. Grande commozione da parte di capresi e turisti E’ stato scelto Capri come luogo per i funerali diPeppino Di Capri. Oggi alle ore 12 è stata allestita la camera ardente e poi alle 17 i funerali in Piazzetta, per l’occasione il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. L’artista ha portato la dimensione caprese aldilà dell’isola, ha fatto sì che il mondo si innamorasse di quel posto attraverso la musica. Per questoCapri gli deve tanto. La camera ardente è stata allestita nella sala comunale, dove sono potute entrare poche persone. La bara contornata da una corona di fiori gialli e poi la foto diPeppino Di Capri, con quel sorriso che trasmetteva dolcezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Peppino Di Capri, l’ultimo saluto; il sacerdote: “L’amore per la musica lo ha portato avanti fino alla fine”

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