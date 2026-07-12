L’isola di Capri ha reso omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni. Il feretro dell’artista è stato portato al Municipio, accolto da un lungo applauso. Prima della cerimonia funebre, è stata allestita una camera ardente aperta ai cittadini. La musica e gli applausi hanno accompagnato i momenti di commiato.

L’isola di Capri si è fermata per rendere l’ultimo omaggio a Peppino di Capri, il cantante e pianista scomparso all’età di 86 anni. Il feretro dell’artista è stato accolto da un lungo applauso all’arrivo nel Municipio, dove è stata allestita la camera ardente aperta ai cittadini prima della cerimonia funebre. La funzione religiosa è in programma alle 17 nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre Piazzetta. Per consentire a un numero maggiore di persone di partecipare all’ultimo saluto, i volontari della Protezione Civile hanno installato un maxischermo nei pressi della funicolare, mentre dagli altoparlanti della piazza vengono diffusi, a volume moderato, i brani più celebri del cantante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Applausi e musica per Peppino di Capri: l’ultimo saluto dell’isola al suo simbolo

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