Peppino Di Capri morto il ministro Mazzi | Dedicheremo a lui il cammino per il riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità

Da ilfattoquotidiano.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro del Turismo ha annunciato che dedicherà un percorso per riconoscere la canzone napoletana come patrimonio dell’umanità, dopo la morte di Peppino Di Capri avvenuta oggi, 11 luglio. Tra i primi a commentare, il ministro ha espresso dolore per la perdita e ha ricordato il rapporto di amicizia con l’artista. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra le persone vicine al cantante e nel mondo della musica.

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Tra i primi commenti arrivati dopo l’annuncio della morte di Peppino Di Capri, oggi 11 luglio, quello del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. “Apprendo con grande dolore della morte di Peppino Di Capri a cui mi legava un rapporto di amicizia. – ha detto Mazzi – Dedicheremo a lui il cammino per il riconoscimento della canzone napoletana a patrimonio dell’umanità perché proprio di quella canzone Peppino di Capri è massima espressione. Esprimo vicinanza alla famiglia. Riposa in pace Peppino, è stato bellissimo e grazie di tutto”. A lungo protagonista della canzone italiana, Peppino di Capri è morto, a 86 anni dopo una lunga malattia, a villa Castiglione nella sua amata isola dove era nato il 27 luglio del 1939. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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