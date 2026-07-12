Peppino Di Capri l’ex moglie Roberta Stoppa parla ai funerali | il ricordo che emoziona tutti

Durante i funerali di Peppino Di Capri, Roberta Stoppa, ex moglie del cantante, ha parlato brevemente ai giornalisti, ricordando un momento della loro relazione. La donna ha condiviso un ricordo personale, suscitando emozioni tra i presenti. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle sue dichiarazioni o sui dettagli della loro storia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e commozione.

In occasione dei funerali di Peppino Di Capri, la sua prima moglie, Roberta Stoppa, ha concesso qualche breve dichiarazione alla stampa, condividendo un piccolo ricordo della loro storia d’amore. In un video pubblicato da Il Mattino, Roberta ha spiegato di essere riuscita a vedere Peppino tre giorni fa, prima che se ne andasse, e questo la rasserena, così come la rasserena il fatto che l’artista si sia spento nella sua Capri, nella sua casa, “che lui adorava”. Quando i giornalisti le hanno chiesto il ricordo più bello della sua storia con Di Capri, Stoppa ha risposto: “Ne ho tanti, stupendi. Dovrei raccontarvi davvero mille ricordi. Ricordo a via Caracciolo, quando la mamma non voleva che noi stessimo assieme. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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