Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino di Capri, ha dichiarato che lui è stato tutto per lei e ha aggiunto che il loro figlio rappresenta la cosa più bella che hanno.

«Peppino? Per me è stato tutto. E poi c'è nostro figlio, che è la cosa più belle che abbiamo». Parla con dolcezza Roberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri. Sul suo viso non sembra esserci ombra di amarezza: «Perché lui era felice, era nella sua isola, nella sua casa, nella sua camera che amava tantissimo». Roberta, un amore reso eterno grazie alla musica, porta per sempre nel cuore il suo Peppino: «Sono riuscita a vederlo tre giorni fa e questa è la felicità. Il ricordo più bello? Quando la mamma non voleva che ci vedessimo e lui mi comprava le ciliegie e me le lasciava sul muretto per farmele mangiare». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Funerali Peppino di Capri, Roberta Stoppa: «Per me lui è stato tutto»

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