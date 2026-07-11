Oggi è morto Peppino di Capri. La sua carriera musicale si è intrecciata con la vita privata, influenzando le sue canzoni. Tra le relazioni note ci sono quelle con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi. La sua musica riflette spesso episodi e sentimenti legati alla vita personale, creando un collegamento diretto tra le vicende private e le sue composizioni.

Vita e arte in un intreccio perenne. Il privato che diventa canzone, la canzone che cambia il privato. La carriera di Peppino di Capri, morto oggi, è da leggere alla luce delle sue vicende personali. Nel corso degli anni, il cantante ha condiviso un lungo tratto di vita con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi. Roberta Stoppa fu la sua prima moglie e lo accompagnò negli anni dell'affermazione artistica. Giuliana Gagliardi, invece, divenne la compagna della maturità e della rinascita professionale, restando al suo fianco per oltre quarant'anni. Due storie diverse che hanno segnato profondamente la vita del celebre artista caprese. La prima moglie di Peppino di Capri è stata Roberta Stoppa, nata a Torino nel 1941. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Gli amori di Peppino di Capri: Roberta Stoppa, Giuliana Gagliardi e la vita che diventava canzone

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