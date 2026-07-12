Peppino di Capri il ricordo di Elena Caruso | La nostra amicizia nacque da uno errore sul nome all’aeroporto

Da dayitalianews.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elena Caruso ricorda come un errore sul nome all’aeroporto abbia portato alla nascita di un’amicizia duratura con Peppino di Capri. L’incontro casuale si è trasformato in un rapporto di lunga data, nato da un equivoco che ha segnato il loro primo contatto. La storia dimostra come un semplice malinteso possa creare legami significativi.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro casuale trasformato in una lunga amicizia. A volte basta un piccolo equivoco per dare vita a un legame destinato a durare nel tempo. È quanto accadde tra Peppino di Capri ed Elena Caruso, giornalista e insegnante residente a Umbertide, che ha voluto ricordare all’Ansa, con affetto, il celebre artista dopo la sua scomparsa. Il loro primo incontro, racconta all’Ansa, risale al dicembre del 2001, all’aeroporto di Catania. Una signora, confondendo il cognome del cantante, lo chiamò “Peppino Di Caprio”. L’episodio fece sorridere entrambi e da quella risata nacque una conversazione che avrebbe segnato l’inizio di una sincera amicizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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