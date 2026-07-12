Un ricordo di Peppino di Capri raccontato da Cinzia TH Torrini: “Lo vedevo come il bambino che suonava per i soldati americani a Capri. Era timido e delicato, e si illuminava appena metteva le mani sul pianoforte”. La testimonianza si concentra sulla sua spontaneità e sulla sua naturalezza nel momento in cui si esibiva, evidenziando l’immagine di un artista semplice e autentico.

Roma, 12 luglio 2026 – “In Peppino vedevo ancora il bambino che suonava per i soldati americani a Capri. Timido, delicato, si illuminava appena toccava la tastiera di un pianoforte”. Cinzia TH Torrini non nasconde l’emozione, parlando di Peppino di Capri. Per lei, regista di tante fiction televisive di successo – da Elisa di Rivombrosa a Sei nell’anima –, raccontare la vita di Peppino non è stata un’avventura come un’altra. È stato l’incontro con un uomo gentile e disarmante, che le ha raccontato senza reticenze i momenti più difficili della sua carriera e la successiva rinascita. Ieri sera, per ricordare Peppino di Capri, scomparso a 86 anni, la Rai ha cambiato il suo palinsesto, e ha mandato in onda in prima serata su Rai2 il film tv che Cinzia TH Torrini ha realizzato su di lui l’anno scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cinzia TH Torrini e il ricordo di Peppino di Capri: “Artista timido e delicato, al pianoforte s’illuminava”

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NEL RICORDO DI PEPPINO DI CAPRI - LO SPECIALE LA VOCE DELLO SPETTACOLO

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