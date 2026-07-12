Il 12 luglio è il giorno dell’ultimo saluto a Peppino Di Capri con camera ardente e funerali a Capri. Il feretro del cantautore, morto a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno, è arrivato nella sede del Municipio dell’isola azzurra, accolto da un lungo applauso, prima dell’apertura della camera ardente. Il manifesto funebre è un omaggio all’artista con le parole più forti e significative della sua canzone Il sognatore. Peppino Di Capri, camera ardente e funerali Il manifesto funebre con i versi de Il sognatore Il ricordo del figlio Edoardo Peppino Di Capri, camera ardente e funerali I funerali di Peppino Di Capri si svolgeranno alle ore 17 nella chiesa di Santo Stefano, l’antica ex cattedrale che si trova a pochi passi dalla Piazzetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Peppino Di Capri, folla alla camera ardente sulle note de Il Sognatore: il ricordo del figlio

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Peppino di Capri, folla alla camera ardente

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Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro nella camera ardente in Municipio. Il rito funebre trasmesso su maxi schermiIl feretro di Peppino di Capri è stato portato nella camera ardente all’interno del Municipio dell’isola, accolto da un applauso.

Temi più discussi: Peppino Di Capri morto, il cordoglio della politica il ministro Mazzi: La canzone napoletana patrimonio Unesco dedicata a lui. Il sindaco di Napoli: Mia nonna era la sua maestra di piano; Peppino Di Capri, la causa della morte e l'ultima esibizione da brividi; Peppino Di Capri a NapoliToday: Io sogno sempre esageratamente, spero ci siano altri traguardi; Il sodalizio artistico tra Peppino di Capri e Mimmo di Francia: Il primo incontro al bancone di un bar, io avevo 15 anni e lui un Cointreau. Poi è nata Champagne.

Rose gialle e una foto di Peppino Di Capri appoggiata sulla bara, una folla commossa in fila per entrare nella camera ardente per rendere l'ultimo omaggio all'artista. #ANSA x.com

Peppino Di Capri, aperta la camera ardente: folla in piazzetta prima dei funerali. Da Cervia, l'omaggio di Arisa in ChampagneIl lungo addio alla camera ardente di Peppino Di Capri, lutto cittadino nell'isola e i funerali alle 17: da Cervia, arriva l'omaggio di Arisa ... libero.it

Peppino di Capri, l'isola rende omaggio al suo gigante. Il sindaco: Diciamo addio all'immortalitàUna folla sinceramente commossa sta rendendo omaggio a Peppino di Capri, scomparso l'11 luglio scorso e salutato, per l'ultima volta, dall'isola che gli ha reso i natali e che oggi fa risuonare la sua ... msn.com