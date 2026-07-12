Il feretro di Peppino di Capri è stato portato nella camera ardente all’interno del Municipio dell’isola, accolto da un applauso. La cerimonia funebre è stata trasmessa su maxi schermi. L’evento si è svolto intorno alle 13.30, quando è stata aperta la camera ardente. La salma è stata accolta in un clima di rispetto e commozione.

Il feretro di Peppino di Capri, accolto da un lungo applauso, ha raggiunto la sede del Municipio dell'isola dove intorno alle 13.30 è stata aperta la camera ardente.Ai lati della bara si sono disposti come in una sorta di picchetto militari dei carabinieri e agenti della polizia di Stato. Era presente anche il sindaco Paolo Falco che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. I volontari della Protezione civile stanno montando, ai margini della celebre Piazzetta e vicino alla stazione della funicolare, megaschermi per consentire ai cittadini che non riusciranno ad entrare di assistere alla funzione religiosa, che si svolgerà nella ex cattedrale di Santo Stefano alle ore 17. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro nella camera ardente in Municipio. Il rito funebre trasmesso su maxi schermi

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