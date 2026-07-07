La Juve fa sul serio per Kessie | c' è l' offerta L' ex Milan sta riflettendo
La Juventus ha presentato un'offerta per il centrocampista, che sta valutando la proposta. L'ex giocatore del Milan ha partecipato a quattro partite con la Costa d'Avorio durante i Mondiali 2026. La società bianconera ha manifestato interesse per il suo profilo e ha deciso di avanzare una proposta formale. Kessie sta considerando l'offerta, mentre il club aspetta una risposta definitiva. La trattativa continua senza ulteriori dettagli sui termini economici o temporali.
La Juventus è rimasta soddisfatta dalle prestazioni di Franck Kessie ai Mondiali 2026, nelle quattro partite giocate con la Costa d'Avorio (eliminata dalla Norvegia ai sedicesimi di finale) il centrocampista ha cancellato i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo le tre stagioni con l'Al Ahli, in un campionato non competitivo come quelli europei. Gli osservatori bianconeri lo avevano osservato con attenzione anche durante la Coppa d'Africa di gennaio e i due responsi hanno convinto Giovanni Carnevali a formulare una prima offerta all'ex Milan e Atalanta, svincolato da una settimana: ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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