La Juve fa sul serio per Kessie | c' è l' offerta L' ex Milan sta riflettendo

Notizia in breve

La Juventus ha presentato un'offerta per il centrocampista, che sta valutando la proposta. L'ex giocatore del Milan ha partecipato a quattro partite con la Costa d'Avorio durante i Mondiali 2026. La società bianconera ha manifestato interesse per il suo profilo e ha deciso di avanzare una proposta formale. Kessie sta considerando l'offerta, mentre il club aspetta una risposta definitiva. La trattativa continua senza ulteriori dettagli sui termini economici o temporali.