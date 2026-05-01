Lewandowski Juve svelata la prima offerta dei bianconeri per il polacco | ora si attende la decisione del giocatore

La Juventus ha presentato la sua prima offerta per Robert Lewandowski, il calciatore polacco attualmente al centro di trattative di mercato. La società bianconera si trova in posizione favorevole nella corsa all’attaccante, anche se il giocatore deve ancora decidere se accettare la proposta o valutare altre opzioni. Tra le possibili alternative ci sono club provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Major League Soccer. La decisione finale spetta ora al giocatore.

di Francesco Spagnolo Lewandowski Juve, i bianconeri sono in pole position nella corsa al polacco. L’unico ostacolo potrebbe arrivare dall’Arabia o MLS. Il mercato dei grandi attaccanti si accende improvvisamente con un nome che fa sognare i tifosi bianconeri. Al centro delle cronache c’è il futuro di Robert Lewandowski, il bomber polacco che potrebbe clamorosamente sbarcare in Serie A per un’ultima, grande sfida europea. Le indiscrezioni si rincorrono e a fare chiarezza sulla strategia della Vecchia Signora è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini. Attraverso il suo canale YouTube, l’esperto di casa Juve ha delineato i contorni economici e contrattuali di una trattativa che sembra essere già entrata nel vivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, svelata la prima offerta dei bianconeri per il polacco: ora si attende la decisione del giocatore Notizie correlate Lewandowski Juve, non solo i bianconeri sulle tracce del polacco. Anche questo altro club italiano interessato al giocatore. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, anche il Milan sulle tracce del giocatore polacco. Lewandowski Juve, si complica la pista per il polacco: una big italiana in contatto con l’entourage del giocatore. I dettaglidi Francesco SpagnoloLewandowski Juve, il polacco resta nel mirino della Vecchia Signora. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La priorità della Juve è Alisson, svelata la proposta di contratto! Tutto dipende dal Liverpool: 2 scenari; Di Gregorio, Alisson e l'attacco, l'ex Juve Sorrentino consiglia: Se vuoi alzare il livello serve di più; Indagine Rocchi, Spalletti dice la sua: il tecnico della Juventus svela cosa fare per il bene del calcio italiano; I tempi di recupero di Luis Henrique dopo l'infortunio, novità su Bastoni: le ultime dall'infermeria dell'Inter. Pagina 1 | Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitzI bianconeri lavorano per il prossimo attacco a disposizione di Spalletti: previsto un nuovo incontro a breve per formulare l’offerta nei dettagli ... tuttosport.com Lewandowski-Juve, ora ci siamo davvero: i dettagli dell’operazioneL'attaccante polacco si avvicina a grandi passi al clamoroso trasferimento nel campionato italiano: tutti i dettagli ... calciomercato.it Dove andrà Il suo agente in Italia, Juventus e Milan si muovono Tra i profili più accostati alla Juventus come nuovo centravanti per la prossima stagione c’è anche quello del veterano polacco Robert Lewandowski, a patto che la Juve si q - facebook.com facebook #DiCanio sconsiglia la #Juve Le sue parole su #Lewandowski x.com