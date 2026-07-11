Un incendio si è sviluppato in un'azienda di rifiuti nella zona industriale di Migliarino, nel comune di Vecchiano, nella mattina di sabato 11 luglio. Una grande nube di fumo nero è visibile da lontano, attirando l’attenzione nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Vecchiano (Pisa), 11 luglio 2026 – Paura in un’azienda di rifiuti per un grosso incendio scoppiato nella mattina di sabato 11 luglio nella zona industriale di Migliarino, comune di Vecchiano. Le fiamme hanno attaccato diverso materiale. Si è sprigionata una nuvola di fumo nero chiaramente visibile anche da molto lontano. Molta preoccupazione nella zona, anche dopo l’altro incendio che in provincia di Pisa aveva interessato un’azienda nelle settimane scorse. La ditta è la Spedi Srl, azienda che si occupa dello smaltimento, trattamento e trasporto di rifiuti industriali e speciali. Il sindaco sul posto. Sul posto i vigili del fuoco per contenere il rogo e la polizia municipale che ha chiuso la strada per permettere l'intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio a Migliarino in un’azienda di rifiuti: grossa nuvola di fumo nero visibile da lontano

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