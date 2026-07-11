Un incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda di trattamento di rifiuti speciali nella zona industriale di Migliarino, poco più di un mese dopo un altro rogo avvenuto presso un’azienda vicina. Le fiamme hanno generato fumo nero visibile da Viareggio. L’incendio si è verificato all’interno di un impianto di proprietà di una società specializzata nella gestione di rifiuti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni.

VECCHIANO (Pisa) — Un nuovo incendio ha colpito la zona industriale di Migliarino. A poco più di un mese dal rogo che aveva interessato la Delca Energy di Lugnano, le fiamme sono divampate all'interno dell'impianto della Spedi, azienda specializzata nel trattamento di rifiuti speciali. L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, ben visibile da numerosi comuni della provincia di Pisa, dal Lungomonte fino alla costa, e anche dalla vicina Viareggio. L'azienda, che si trova lungo via Traversagna Sud, a poche centinaia di metri da Torre del Lago, opera nel settore della raccolta, dello stoccaggio e del trasporto di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Incendio a Migliarino in un’azienda di raccolta di rifiuti speciali: fumo nero visibile da Viareggio

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