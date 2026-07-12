Paura a Casteggio | nigeriano gira con un’ascia in un parco pubblico

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato fermato dai carabinieri mentre passeggiava in un parco pubblico di Casteggio con un’ascia in mano. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse. La presenza dell’arma ha generato paura tra i presenti, ma nessuno è rimasto ferito. La persona è stata sottoposta a controllo e l’arma è stata sequestrata.

Casteggio (Pavia) – Momenti di forte apprensione a Casteggio, dove l’intervento tempestivo dei carabinieri della locale Stazione ha permesso di gestire e neutralizzare una situazione di potenziale pericolo all’interno di un’area verde cittadina. L’allarme è scattato nel del 9 luglio pomeriggio in via Coralli, nei pressi di un parco pubblico comunale. A far muovere rapidamente le pattuglie dell’Arma è stata la segnalazione di un privato cittadino, insospettito e spaventato dalla presenza di un uomo armato. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente individuato il soggetto: si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio nazionale ma di fatto senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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