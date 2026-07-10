Un uomo con un’ascia in mano è stato segnalato nel pomeriggio di giovedì 9 luglio in un parco pubblico di Casteggio, in provincia di Pavia. La chiamata di un cittadino ha allertato le forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. Sul luogo sono arrivati gli agenti, che hanno fermato l’uomo e sequestrato l’arma. Nessun ferito o incidente è stato segnalato.

Momenti di forte apprensione a Casteggio, in provincia di Pavia, dove un uomo è stato segnalato con un’ascia nei pressi di un parco pubblico. L’allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 9 luglio in via Coralli, dopo la telefonata di un cittadino preoccupato. La presenza dell’oggetto, in un’area verde frequentata dalla popolazione, ha fatto intervenire rapidamente i carabinieri della Stazione locale, arrivati sul posto per verificare la situazione e scongiurare possibili conseguenze. I militari hanno individuato poco dopo il soggetto indicato nella segnalazione. Si tratta di un cittadino nigeriano di circa 40 anni, regolarmente presente in Italia ma di fatto senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - In provincia di Pavia, un nigeriano girava per il parco pubblico con un’ascia in mano

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