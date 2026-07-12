Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso e Altieri Degrassi si confermano Campioni anche nella Solo Dance agli Italiani

Notizia in breve

Due gare di pattinaggio artistico a rotelle si sono concluse oggi al Pala Flaminio di Rimini, chiudendo i Campionati Italiani 2026. Sasso e Altieri Degrassi hanno conquistato il titolo anche nella categoria Solo Dance, confermandosi campioni nazionali. La competizione ha visto esibizioni di grande livello, con coreografie e tecniche di alto livello. La giornata ha regalato momenti di grande spettacolo, con i pattinatori che hanno dato il massimo in pista.