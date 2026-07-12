Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso e Altieri Degrassi si confermano Campioni anche nella Solo Dance agli Italiani
Due gare di pattinaggio artistico a rotelle si sono concluse oggi al Pala Flaminio di Rimini, chiudendo i Campionati Italiani 2026. Sasso e Altieri Degrassi hanno conquistato il titolo anche nella categoria Solo Dance, confermandosi campioni nazionali. La competizione ha visto esibizioni di grande livello, con coreografie e tecniche di alto livello. La giornata ha regalato momenti di grande spettacolo, con i pattinatori che hanno dato il massimo in pista.
Si concludono con due gare di enorme bellezza i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, lunghissima maratona terminata oggi dal palcoscenico del Pala Flaminio di Rimini. Dopo essersi imposti nelle coppie di danza, Roberta Sasso e Gherardo Altieri DeGrassi si sono confermati Campioni d’Italia anche nella solo dance, sfoderando due prestazioni di altissimo livello. Ma andiamo con ordine. La detentrice del titolo allenata da Beatrice Lotti è entrata in pista conservando il vantaggio, risicatissimo, della style, con una pressione fortissima scaturita dalla grande prestazione di Sara Mazzini, capace di stampare un free program all’attacco raggiungendo latitudini per poche elette. 🔗 Leggi su Oasport.it
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