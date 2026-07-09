Una coppia di pattinatori si è aggiudicata il titolo di campione d’Italia nella gara di danza ai Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, disputata al PalaFlaminio di Rimini. La coppia ha concluso la competizione con una performance che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente. La competizione si è protratta per diversi giorni, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da tutta Italia.

Una poesia. Va in archivio con il trionfo di Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi la splendida gara riservata alle coppie di danza valida per i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento da diversi giorni presso la pista del PalaFlaminio di Rimini. I detentori del titolo hanno confermato la prima piazza già raccolta nella style, imponendosi anche al termine di in segmento più lungo in cui tutti i team coinvolti hanno offerto delle prestazioni di lodevole caratura. Gli atleti allenati da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano hanno messo sul piatto un programma di grande intensità, costituito da un flusso di passi continuo e da un disegno coreografico in grado di cucire gli elementi tecnici con estrema naturalezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi incantano Rimini e si confermano Campioni d’Italia nella danza

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