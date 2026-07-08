Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi avanti dopo la style agli italiani Vicinissimi Artoni-Allegranti
Le coppie di pattinaggio artistico a rotelle hanno concluso la sessione di style dance ai Campionati Italiani 2026, in corso al Pala Flaminio di Rimini. Sasso e Altieri De Grassi sono in testa dopo aver eseguito la performance agli italiani, mentre Artoni e Allegranti si trovano molto vicini nella classifica. La gara si è conclusa con un testa a testa tra le coppie, rendendo il segmento principale della giornata particolarmente avvincente.
Termina con un testa a testa avvincente la style dance delle coppie, segmento clou della giornata odierna valida per i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento attualmente in scena a Rimini, precisamente dentro le mura del Pala Flaminio. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi si sono infatti imposti di un’incollatura precedendo al termine di una gara di alto livello Caterina Artoni-Raoul Allegranti, secondi con sole due lunghezze di svantaggio. I Campioni del Mondo in carica hanno come sempre fatto perno sulla fluidità, sulla velocità e sulla pulizia di esecuzione. Ottima in tal senso la prima difficoltà presentata, ovvero il sollevamento stazionario, chiamato di livello 4 e premiato con un +2 unanime dal pannello giudicante. 🔗 Leggi su Oasport.it
PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY PESCARA - Mario Di Giovanni
Notizie e thread social correlati
Pattinaggio artistico a rotelle, Costa domina lo short alle Finali di Coppa del Mondo, Sasso-Altieri Degrassi avanti nella styleNel short program di pattinaggio artistico a rotelle alle Finali di Coppa del Mondo, un'atleta domina con ampio margine, portando a termine una...
Pattinaggio artistico a rotelle, Ciacia avanti nello short inline agli Italiani. Tutto facile per MartinelloDurante la terza giornata dei Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle a Rimini, si è disputato lo short program senior inline...
Argomenti più discussi: Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini forza 100 agli Italiani! Gli azzurri dominano lo short a Rimini; Pattinaggio artistico a rotelle Ciacia avanti nello short inline agli Italiani Tutto facile per Martinello.
Pattinaggio artistico a rotelle, al via i Campionati Italiani 2026. Quando le gare Senior? Il programma completoSi avvicina sempre di più uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, in scena al Palasport Flaminio, lo ... oasport.it
Altieri Degrassi–Sasso: Così si costruisce un tris mondialeSul tetto del mondo, ancora una volta. Gherardo Altieri Degrassi e Roberta Sasso continuano a riscrivere la storia del pattinaggio artistico a rotelle. Italiano e internazionale. A Pechino, a fine ... gazzetta.it