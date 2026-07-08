Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi avanti dopo la style agli italiani Vicinissimi Artoni-Allegranti

Notizia in breve

Le coppie di pattinaggio artistico a rotelle hanno concluso la sessione di style dance ai Campionati Italiani 2026, in corso al Pala Flaminio di Rimini. Sasso e Altieri De Grassi sono in testa dopo aver eseguito la performance agli italiani, mentre Artoni e Allegranti si trovano molto vicini nella classifica. La gara si è conclusa con un testa a testa tra le coppie, rendendo il segmento principale della giornata particolarmente avvincente.