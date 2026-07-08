Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso-Altieri Degrassi avanti dopo la style agli italiani Vicinissimi Artoni-Allegranti

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le coppie di pattinaggio artistico a rotelle hanno concluso la sessione di style dance ai Campionati Italiani 2026, in corso al Pala Flaminio di Rimini. Sasso e Altieri De Grassi sono in testa dopo aver eseguito la performance agli italiani, mentre Artoni e Allegranti si trovano molto vicini nella classifica. La gara si è conclusa con un testa a testa tra le coppie, rendendo il segmento principale della giornata particolarmente avvincente.

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Termina con un testa a testa avvincente la style dance delle coppie, segmento clou della giornata odierna valida per i Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento attualmente in scena a Rimini, precisamente dentro le mura del Pala Flaminio. Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi si sono infatti imposti di un’incollatura precedendo al termine di una gara di alto livello Caterina Artoni-Raoul Allegranti, secondi con sole due lunghezze di svantaggio. I Campioni del Mondo in carica hanno come sempre fatto perno sulla fluidità, sulla velocità e sulla pulizia di esecuzione. Ottima in tal senso la prima difficoltà presentata, ovvero il sollevamento stazionario, chiamato di livello 4 e premiato con un +2 unanime dal pannello giudicante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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