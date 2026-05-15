Patrimoniale la sinistra torna alla carica | Schlein e Fratoianni istruiti da Landini al Lingotto per una lezione sulla super-tassa rossa
Alla Fiera del Libro di Torino, i leader della sinistra italiana sono intervenuti in un evento dedicato a un libro di Bernie Sanders, pubblicato da una casa editrice indipendente. Tra loro, Elly Schlein e Nicola Fratoianni si sono confrontati con un rappresentante di un sindacato, che li ha invitati a discutere di una proposta chiamata patrimoniale. La discussione si è concentrata sull’introduzione di una tassa più alta sui patrimoni elevati, un tema che torna frequentemente nel dibattito politico di questa parte del paese.
La Patrimoniale torna al centro della narrativa della sinistra italiana. Al Salone del Libro di Torino, Elly Schlein e Nicola Fratoianni partecipano all’evento dedicato a Contro l’oligarchia, il pamphlet di Bernie Sanders pubblicato da Chiarelettere. E sullo sfondo si riaccende lo scontro politico con il centrodestra che rilancia aspramente il dibattito sulla tassazione dei patrimoni. Patrimoniale, quell’oscuro oggetto del desiderio della sinistra con cui ridefinire i contorni socio-economici del ritratto di borghesia in rosso. Rieccoci: Schlein e Fratoianni tornano a indossare la logora divisa da Robin Hood e a rispolverare lo slogan sempreverde del “togliere al ricco per dare al povero”, con uno scudiero armato di manuali d’antan da brandire per tornare a farsi largo tra le fila del Pd: Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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