Patrimoniale la sinistra torna alla carica | Schlein e Fratoianni istruiti da Landini al Lingotto per una lezione sulla super-tassa rossa

Alla Fiera del Libro di Torino, i leader della sinistra italiana sono intervenuti in un evento dedicato a un libro di Bernie Sanders, pubblicato da una casa editrice indipendente. Tra loro, Elly Schlein e Nicola Fratoianni si sono confrontati con un rappresentante di un sindacato, che li ha invitati a discutere di una proposta chiamata patrimoniale. La discussione si è concentrata sull’introduzione di una tassa più alta sui patrimoni elevati, un tema che torna frequentemente nel dibattito politico di questa parte del paese.

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