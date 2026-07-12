partiamo da qui al sit in per roggero il 14 luglio

Il Movimento sarà in Piazza Pugliatti per sostenere il tema della legittima difesa.. (A cura di Mario Di Mento) Partiamo da Qui parteciperà al sit-in in solidarietà a Mario Roggero, in programma martedì 14 luglio 2026, alle 18:30, in Piazza Pugliatti, davanti al Tribunale di Messina. L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della legittima difesa, questione che il Movimento considera decisiva per la tutela dei cittadini e per il corretto equilibrio tra sicurezza, responsabilità e giustizia. La posizione del Movimento sulla vicenda Roggero. Il Presidente Ninni Petrella chiarisce la linea politica: “Sul caso Mario Roggero abbiamo riflettuto a lungo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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