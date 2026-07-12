Parsi | Non conviene a nessuno ma la guerra può tornare

Notizia in breve

Un analista ha dichiarato che, sebbene non sia conveniente per nessuno, una guerra potrebbe ripresentarsi. Ha aggiunto che un nuovo conflitto potrebbe provocare una crisi energetica grave e influire negativamente sulle possibilità di una delle parti alle prossime elezioni. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi politica e strategica, senza indicazioni su possibili date o scenari specifici.