Parsi | Non conviene a nessuno ma la guerra può tornare
Un analista ha dichiarato che, sebbene non sia conveniente per nessuno, una guerra potrebbe ripresentarsi. Ha aggiunto che un nuovo conflitto potrebbe provocare una crisi energetica grave e influire negativamente sulle possibilità di una delle parti alle prossime elezioni. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi politica e strategica, senza indicazioni su possibili date o scenari specifici.
Per l’analista un nuovo conflitto potrebbe portare a una crisi energetica disastrosa e complicare ancora di più le chance repubblicane alle elezioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Perche a nessuno conviene un'Europa forte e unita
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