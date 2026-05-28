L’ultimo post del contractor italiano ucciso in Ucraina | Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra

Un contractor italiano ucciso in Ucraina ha scritto nel suo ultimo post che nessuno insegna come tornare dalla guerra, passando dal rumore dei colpi al silenzio di una stanza. La frase sottolinea la difficoltà di reinserirsi nella vita civile dopo aver combattuto in conflitti armati. La pubblicazione è stata condivisa poco prima della sua morte, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – "Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra. A passare dal suono dei colpi al silenzio di una stanza. A dormire tranquillo dopo anni passati sveglio. A camminare tra la gente come se niente fosse, mentre dentro non è più niente come prima". E' quanto si legge nell'ultimo post sul profilo Instagram, un video. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alex Pineschi ucciso in battaglia in Ucraina: ex alpino, aveva combattuto anche in Iraq.

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Mi trova @marcotravaglio (che con la storpiatura del mio nome Burioni-Burini mi riporta alle elementari) un post nel quale io abbia parlato di Garlasco o di mine? Capisco che gli sto antipatico perché difendo l'Ucraina, ma la realtà è un optional anche per i gior x.com

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Alex Pineschi ucciso in battaglia in Ucraina: ex alpino, aveva combattuto anche in Iraq contro l'Isis. L'ultimo postUn contractor italiano di 42 anni, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Originario di La Spezia, ex alpino, Pineschi era partito ... msn.com

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