L’ultimo post del contractor italiano ucciso in Ucraina | Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un contractor italiano ucciso in Ucraina ha scritto nel suo ultimo post che nessuno insegna come tornare dalla guerra, passando dal rumore dei colpi al silenzio di una stanza. La frase sottolinea la difficoltà di reinserirsi nella vita civile dopo aver combattuto in conflitti armati. La pubblicazione è stata condivisa poco prima della sua morte, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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(Adnkronos) – "Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra. A passare dal suono dei colpi al silenzio di una stanza. A dormire tranquillo dopo anni passati sveglio. A camminare tra la gente come se niente fosse, mentre dentro non è più niente come prima". E' quanto si legge nell'ultimo post sul profilo Instagram, un video. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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