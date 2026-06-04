La Camera Usa ha approvato una risoluzione che chiede all’amministrazione di mettere fine alle attività militari in Iran. La decisione mette il presidente sotto pressione, lasciandogli la scelta di come agire. Nel frattempo, Israele ha annunciato di aver raggiunto un accordo con alcuni paesi vicini, senza specificare i dettagli. La risoluzione non ha valore vincolante, ma rappresenta un messaggio chiaro.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per impedire a Donald Trump di ordinare ulteriori attacchi contro l’Iran, aumentando la pressione sull’amministrazione affinché trovi una soluzione per porre fine una guerra percepita come impopolare. Si tratta di un segnale politico molto forte, giunto per la prima volta dall’inizio del conflitto nell’Aula a maggioranza repubblicana, grazie al sostegno compatto dei democratici e di quattro deputati del partito del presidente. Il provvedimento è passato con 215 voti favorevoli e 208 contrari. Sulla carta, Trump non è tuttavia costretto a seguire le direttive del Congresso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - La Camera Usa chiede a Trump di finire la guerra in Iran, ma il presidente può scegliere: cosa può succedere

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'Very Obnoxious': Reporter Asks Trump About US Marines Deployment To Iran, President Cuts Her Off

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