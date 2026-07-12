Parma Cherubini tra mercato Cuesta e futuro | Non dobbiamo per forza vendere trattiamo Strefezza

Da calcionews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cherubini ha dichiarato che il Parma non è obbligato a vendere e che stanno trattando per un possibile acquisto, specificamente di un calciatore chiamato Strefezza. Ha inoltre parlato della situazione attuale e delle prospettive future del club, senza confermare operazioni di mercato definitive o cessioni imminenti. La sua intervista si concentra sia sulle strategie di mercato che sui piani a medio termine del team.

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Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha fatto il punto sul progetto crociato tra calciomercato e non solo. Federico Cherubini ha fatto il punto sul presente e sul futuro del Parma in una lunga intervista concessa a La Gazzetta di Parma. L’amministratore delegato crociato ha parlato della salvezza conquistata, della conferma di Carlos Cuesta, del mercato in entrata e in uscita, dei giovani da valorizzare e degli obiettivi a medio-lungo termine del club. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il dirigente ha innanzitutto rivendicato con orgoglio il percorso della scorsa stagione, chiusa con la permanenza in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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