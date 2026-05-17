LIVE Alle 12 Como-Parma | Fabregas punta su Douvikas Cuesta con Strefezza-Pellegrino

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 12 si gioca la partita tra Como e Parma. La squadra di Fabregas punta su Douvikas per cercare di ottenere un risultato positivo. Cuesta si affiderà a Strefezza e Pellegrino per cercare di influenzare l’andamento del match. La formazione del Como cerca di mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League, mentre il Parma si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare punti e migliorare la posizione in classifica.

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(4-2-3-1) Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. (3-5-2) Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato, Ordonez, Nicolussi, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta. (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas Sarà il Luca Zufferli l'arbitro di Como-Parma, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Laudato. Il quarto ufficiale sarà Crezzini. Al VAR agiranno Di Paolo e Gariglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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