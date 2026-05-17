LIVE Alle 12 Como-Parma | Fabregas punta su Douvikas Cuesta con Strefezza-Pellegrino

Alle 12 si gioca la partita tra Como e Parma. La squadra di Fabregas punta su Douvikas per cercare di ottenere un risultato positivo. Cuesta si affiderà a Strefezza e Pellegrino per cercare di influenzare l’andamento del match. La formazione del Como cerca di mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League, mentre il Parma si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare punti e migliorare la posizione in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui